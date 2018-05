6 SHARES Delen Tweet

PEC Zwolle is al druk bezig met de selectie voor het volgende seizoen. De komst van Jong Ajax-speler Zian Flemming naar Zwolle is al bijna rond.

Het medium de Stentor schrijft op woensdagmorgen: “Zian Flemming staat op het punt een meerjarig contract te tekenen bij PEC Zwolle. De 19-jarige aanvallende middenvelder wordt overgenomen van Ajax. Flemming kwam dit seizoen in 25 competitieduels tot 6 doelpunten voor Jong Ajax, met wie de schaduwspits, die ook als aanvaller uit de voeten kan, zich vorige week tot kampioen van de Jupiler League kroonde. Mogelijk wordt Flemming, die bij Ajax in het bezit is van een doorlopend contract tot medio 2019, deze week nog gepresenteerd in Zwolle.

“Daarnaast kijken de Zwollenaren ook naar Rotterdam. “Naast de transfer van Flemming werkt PEC nog aan de komst van Excelsior-spits Mike van Duinen en Gustavo Hamer, die door Feyenoord wordt verhuurd aan FC Dordrecht.”