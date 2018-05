16 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat Ajax en Frank de Boer in de toekomst weer gaan samenwerken. De voormalig oefenmeester van de Amsterdammers vertrok twee seizoenen geleden en trainde toen Inter Milan en Crystal Palace met beduidend minder succes.

De oud-verdediger van het Nederlands elftal blijkt nog altijd contact te hebben met algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. Hij wordt geciteerd door Ajax Showtime over de vraag of de twee elkaar spreken: “Niet dagelijks, maar we hebben altijd contact. Naast het voetbal zijn we goede vrienden. Als er een club is waar ik nog een keer wil trainen, dan is het Ajax. Ajax ziet diep van binnen.”

Van der Sar doet een duit in het zakje: “We hopen Frank in de toekomst nog een keer te zien hier. Frank is vier keer kampioen geworden in vijf en een half jaar. Het had vijf keer moeten zijn, maar Doetinchem (waar Ajax in 2016 met 1-1 gelijkspeelde tegen De Graafschap, waardoor PSV de titel pakte, red.) vergeten we.”