Feyenoord heeft een linksbuiten uit de jeugdopleiding vastgelegd. Marouan Azarkan ligt nu tot 2021 onder contract bij de Rotterdammers.

Dit meldt de club via haar digitale huis. “Ik speel al sinds de D-tjes bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Mijn doel is om hier te slagen bij Feyenoord en dit contract is een goede stap in die richting en een teken van vertrouwen. In de toekomst ga ik er alles aan doen om een vaste waarde te worden voor deze mooie club”, wordt de tiener geciteerd.

Technisch directeur Martin van Geel is blij met het vastleggen van de buitenspeler. “Marouan is nog jong, maar heeft laten zien zich razendsnel te ontwikkelen. Het blijft bijzonder om een talent dat jarenlang de Feyenoord Academy heeft doorlopen een eerste contract aan te bieden. Het is een technische linksbuiten die volgend seizoen zal doorstromen naar Feyenoord Onder 19.”

Afgelopen zomer schreven Italiaanse media dat Juventus en Hamburger SV Azarkan op het oog hadden.