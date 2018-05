4 SHARES Delen Tweet

Het Engelse Everton is geinteresseerd in Ajax-sterkhouder Hakim Ziyech. Ze denken er zelfs over om een speler in te zetten om zijn komst te bekrachtigen.

Het is wel duidelijk dat Ziyech van Ajax de toezegging gekregen heeft dat men mee zal werken aan een vertrek, maar desondanks kost de spelmaker nog steeds wel een bom duiten. Eerder noemde men een transferprijs van 57 miljoen euro en dat is wel heel ambitieus, maar enkele tientallen miljoenen euro’s moet de beste speler van de Eredivisie wel opbrengen. Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat Everton die uitgave wat meer behapbaar voor zichzelf maakt door een speler naar Amsterdam te noemen.

Het zou overigens gaan om Davy Klaassen, wat geen verrassing is. Er zitten echter nog wel behoorlijk wat haken en ogen aan deze deal, want het is natuurlijk de vraag of de Nederlandse middenvelder nu al weer wil terugkeren in de Johan Cruijff ArenA. Een jaartje geleden vertrok hij uit onze hoofdstad voor 27 miljoen euro, maar zelfs bij de beloften van Everton heet hij het zwaar.