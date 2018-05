34 SHARES Delen Tweet

Ajax en Justin Kluivert zijn momenteel in onderhandeling over een nieuw contract. Zaakwaarnemer van de buitenspeler Mino Raiola speelt het spel hard maar ook Edwin van der Sar doet dit echter. De beide partijen lijken nu op een conflict af te stevenen.

Volgens het Engelse dagblad Mirror is de oud-keeper voor een lucratieve transfer van de linksvoor naar Manchester United gaan liggen. Zet hij zijn handtekening echter niet onder een nieuwe verbintenis in de Johan Cruijff ArenA, dan gaat hij zijn laatste contractjaar in en meestal lopen dergelijke situaties niet heel goed af (zie bijvoorbeeld de situatie van Amin Younes). Van der Sar wenst echter niet voor het blok gezet te worden en daarom is het allemaal wat spannender geworden.

Het bovengenoemde medium weet dat Raiola nu denkt aan tegenmaatregelen. Vooralsnog waren de Red Devils de enige partij met wie hij sprak, maar nu gaat hij naar alle waarschijnlijkheid de boer op met zijn cliënt, om nog meer aanbiedingen te verzamelen. De spelersmakelaar wil dat Kluivert de best betaalde voetballer van Ajax wordt en duldt geen tegenspraak.