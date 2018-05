3 SHARES Delen Tweet

Feyenoord is in de finale van de Europa league tussen Atletico Madrid en Olympique Marseille voor de laatsgenoemde. Wanneer zij de cup winnen dan stromen de Rotterdammers mogelijk in de groepsfase in en hoeven er geen voorrondes gespeeld te worden. Dit weet de Telegraaf te melden.



Feyenoord heeft ten koste van AZ de beker gewonnen en moet daarom instromen in de derde voorronde. De Rotterdammers hopen dat Marseille (vierde) niet meer stijgt in de Ligue 1. Die plek geeft recht op plaatsing voor de groepsfase van de Europa League.

Als Marseille de finale wint, mogen de Fransen zich volgend seizoen melden in de groepsfase van de Champions League. Het Europa League-ticket dat via de competitie behaald is, schuift dan door naar Nederland en in dit geval Feyenoord, schrijft De Telegraaf.

Dat feest gaat niet door wanneer Marseille nog tweede of derde wordt in de Ligue 1. Die plekken geven in Frankrijk recht op plaatsing voor de Champions League. Als de Franse club de Europa League wint, maar ook tweede of derde wordt, dan valt er geen Europa League-ticket door te schuiven en grijpt Feyenoord mis. Marseille moet nog drie competitieduels spelen en heeft een achterstand van twee punten op nummer twee Olympique Lyon en één op nummer drie AS Monaco.