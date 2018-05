6 SHARES Delen Tweet

Hakim Ziyech is bezig aan zijn laatste periode bij Ajax. Hij heeft nu de clubs voor het uitkiezen en één van die clubs is het Franse Olympique Marseille.

De ploeg uit de Ligue 1 staat dit seizoen natuurlijk niet zomaar in de Europa League. Een paar jaar geleden is de club in handen gekomen van de Amerikaanse miljardair Frank McCourt en die voelt volgens de Franse media wel wat voor een transfer van Ziyech naar het Stade Vélodrome. Zet hij er echt zijn schouders onder, dan zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat de middenvelder na de zomer in de Franse competitie speelt.

Want zoals gezegd: McCourt is meer dan één miljard euro waard. Hij zat ook achter de in het oog springende transfer van Dimitri Payet van West Ham United naar Marseille. De naam van de technisch begaafde nummer tien zien we niet zo heel vaak meer passeren, maar hij heeft dit seizoen toch al 45 officiële wedstrijden gespeeld voor zijn werkgever, waarin hij negen doelpunten maakte.