Dit seizoen speelde hij 34 wedstrijden en wist zeven keer te scoren in de Jupiler League. Kadioglu heeft nog een contract tot 2021 in Nijmegen

Hearing that Feyenoord are interested in 18-year old midfielder Ferdi Kadioglu. He scored 7 goals in 34 games for first division side NEC this season.

— KuipTalk (@KuipTalk) 4 mei 2018