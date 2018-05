5 SHARES Delen Tweet

Het lijkt weer een drukke transferzomer te worden voor Feyenoord. Één speler willen ze echt niet kwijt, en dat is vleugelflitser Steven Berghuis.

Bij de NOS commentator Arman Avsaroglu: “Feyenoord wil hem absoluut niet kwijt en Berghuis heeft het naar zijn zin. Hij is voor Feyenoord een van de pijlers waar ze volgend seizoen op willen bouwen.” Nicolai Jörgensen gaat daarentegen wel weg, al is het de vraag hoeveel de bekerwinnaar voor hem kan vangen. “Hij heeft geen goede tweede seizoenshelft gespeeld, al gingen de laatste wedstrijden wel iets beter. De vraag is of clubs nog steeds zo veel geld voor hem willen betalen.”

Dan hebben we nog het vraagstuk-Robin van Persie: stopt de routinier ermee of gaat hij door? “Bij Feyenoord hebben ze vanuit alle kanten duidelijk gemaakt dat ze dolgraag met hem door willen. Algemeen directeur Jan de Jong heeft dat in een toespraak, die bij Van Persie in de smaak viel, nog eens duidelijk gemaakt. Maar de vraag is of Van Persie kan accepteren dat hij niet altijd het niveau meer kan halen dat hij gewend is.”