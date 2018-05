1 SHARES Delen Tweet

Justin Kluivert lijkt bij Ajax te vertrekken en zijn makelaar Mino Raiola zou daar een belangrijke rol in hebben. Beide partijen zijn nu al negen maanden in gesprek over een nieuw contract maar een opening lijkt ver te zoeken.

De Engelse roddelmedia hebben inmiddels onthuld wat de salariseisen van de kersverse Oranje-international precies zijn. Naar verluidt heeft het kamp-Kluivert om een jaarloon van meer dan 1,5 miljoen euro gevraagd, waarmeer de aanvaller de bestbetaalde voetballer van de Amsterdammers zou worden. Sterker nog: de Eredivisie-topclub werkt met een salarisplafond van ongeveer één miljoen euro en zou dit dus aan diggelen moeten slaan voor het talent.

Algemeen directeur Edwin van der Sar liet gisteren bij Rondo doorschemeren dat de directie in de Johan Cruijff ArenA hier niet op in zal gaan. Dat betekent dus een vertrek voor Kluivert, die al een tijdje gelinkt wordt aan clubs als Manchester United en AS Roma. In de afgelopen zomer was Tottenham Hotspur nog concreet voor hem, maar vond hij het te vroeg om weg te gaan.