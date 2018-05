4 SHARES Delen Tweet

De competitie zit erop voor Feyenoord en bestaat de kans dat Robin van Persie zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor de Rotterdammers. Over 1,5 week zal hij duidelijkheid scheppen over zijn toekomst.

“Dat gaat niet lang duren, want ik ga niet iedereen laten wachten”, zegt de 34-jarige aanvaller in gesprek met De Telegraaf. “Ik verwacht daar voor het einde van volgende week duidelijkheid in te hebben. Dat is goed voor mezelf, maar ook richting Feyenoord wel zo netjes.”

Van Persie vervolgt: “We zijn twee weken onderweg sinds ik het heb gezegd. Ik heb toen na de wedstrijd open en eerlijk verteld hoe ik me erover voelde. De afgelopen twee weken heb ik goed benut. Ik krijg heel veel feedback van mensen, echte professionals, die daar hun mening over hebben, maar ook op inhoudelijk vlak. Daar heb ik wat aan. Komende week ga ik ook nog even met Gio (Van Bronckhorst, red.) zitten. Het is niet een keuze die ik in één dag maak. Dat zeker niet.”