0 SHARES Delen Tweet

Het beloofd een drukke transferzomer te worden voor Ajax. Ook middenvelder Frenkie de Jong zal vertrekken maar nog niet dit jaar. Volgens het medium El Mundo Deportivo zal hij in 2019 de overstap maken naar FC Barcelona. Het voorcontract zal binnenkort getekend gaan worden.

De Catalanen beschikken over ontzettend veel middenvelders die al behoorlijk op leeftijd zijn. Andrés Iniesta heeft zijn vertrek natuurlijk al aangekondigd, maar ook spelers als Sergio Busquets, Paulinho en Ivan Rakitic zijn niet de jongsten meer. De werkgever van Lionel Messi en Luis Suárez wil verjongen en De Jong past precies in dat plaatje. Er zou al meermaals onderhandeld zijn met het management van de Ajacied en de clubleiding van Ajax.

Het bovengenoemde dagblad weet dat alleen Manchester City nog roet in het eten kan gooien. Directeur voetbalzaken Txiki Begiristain van de kampioen van de Premier League is óók onder de indruk geraakt van de kwaliteiten van De Jong. Hij is overigens geïnteresseerd in een dubbeldeal, waarbij ook Matthijs de Ligt naar het Etihad Stadium moet vertrekken.