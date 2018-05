6 SHARES Delen Tweet

Southampton won gisteren met 0-1 van Swansea en zette zo een belangrijk stap in lijfsbehoud. Slecht nieuws voor Ajax zou je denken want de Amsterdammers zitten achter Dusan Tadic aan. Niets blijkt minder waar.

De Telegraaf heeft namelijk veelbelovende geluiden opgevangen uit de Johan Cruijff ArenA. Waar een transfer eerder moeilijk haalbaar leek, wordt een deal tussen de Amsterdammers en de nummer zestien van de Engelse competitie nu steeds waarschijnlijker. Het is de vraag hoe Ajax gaat zorgen voor een financieel plaatje dat dusdanig aantrekkelijk is voor de technisch begaafde Serviër dat hij daadwerkelijk weer in de Eredivisie gaat spelen, maar de betrokken partijen hebben er klaarblijkelijk vertrouwen in.

Tadic verdient in het St. Mary’s Stadium een jaarloon van liefst 3,6 miljoen euro en dit ligt ver boven het salarisplafond van de Nederlandse topclub. Mogelijk wordt dit dus aan diggelen geslagen voor zijn komst. Dat is opvallend, aangezien Marc Overmars onlangs nog ‘nee’ zei tegen een loon van 1,5 miljoen euro voor Justin Kluivert.