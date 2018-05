0 SHARES Delen Tweet

Vincent Janssen vertrok een poos geleden bij AZ om te gaan spelen voor Tottenham Hotspur. Een succes werd het niet. De spits van Oranje mag alweer vertrekken bij de topclub uit Londen. Volgens het Algemeen Dagblad heeft PSV een oogje op hem.

Het medium schrijft op woensdag: “Met het perspectief van Champions League-voetbal erbij is één ding zeker: PSV is deze zomer weer een interessante springplank voor voetballers op doorreis naar de internationale top. Óf een plek om je stagnerende carrière een doorstart te geven. Daarom is het ook verleidelijk om Vincent Janssen te koppelen aan PSV. Nog zo’n speler die met zijn persoonlijkheid en speelstijl prima in een team van Phillip Cocu zou passen. Niemand bij de club die dat tegenspreekt.”

Het lijkt in ieder geval zeker te zijn dat Luuk de Jong gaat vertrekken uit Eindhoven. In het afgelopen seizoen onderhandelde de spits al met het Franse Girondains de Bordeaux en het Mexicaanse Club América, maar om wisselende redenen gingen die deals niet door. In de aankomende zomer wenst hij echter alsnog een stap te zetten.