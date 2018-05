3 SHARES Delen Tweet

Robin van Persie heeft mooie herinneringen aan zijn tijd bij Arsenal. Als kleine jonge kwam hij daar terecht onder de vleugels van Dennis Bergkamp en trainer Arsene Wenger. De 34-jarige aanvaller van Feyenoord is de Franse manager dankbaar voor het vertrouwen.

“Toen ik Arsène voor het eerst ontmoette, zei hij: ‘Ik zal je de kans geven hier’. Arsène kwam over als een vader en een zeer intelligente man”, laat Van Persie weten aan The Daily Mail.

De voormalig Oranje-international verruilde Feyenoord in 2004 voor Arsenal. “Hij had altijd geduld en vertrouwen in zijn spelers. En zeker ook met mij. Hij liet mij leren van mijn fouten. Hij praatte uren met mij. En stap voor stap hielp hij mij beter te worden. Als ik zeg dat hij mijn voetbalvader is, overdrijf ik niet. Hij heeft mij gevormd als speler en als man.”

Volgens Van Persie verdient Wenger meer krediet. “Mensen vergeten waar Arsenal stond voor hem. Fans noemden ze ‘boring Arsenal’. Hij bracht niet alleen succes, hij liet ze ook fantastisch voetballen. Hij heeft de cultuur van de club veranderd”, aldus de aanvaller, die altijd contact heeft gehouden met Wenger. “Deze manager verlaten was zwaar, heel zwaar. Voor ons beide. Ik denk dat hij mij als een van zijn voetbalzonen zag.”

“We hadden nooit ruzie in al die jaren”, vervolgt Van Persie. Ik koester onze vriendschap. Ik wil hem bedanken voor het vertrouwen en hem zeggen: u bent een speciale man en een geweldige coach. Een van de besten ooit. Ik zal u altijd zien als mijn voetbalvader, want onder uw leiding groeide ik als man en als speler. Daar ben ik u eeuwig dankbaar voor.”