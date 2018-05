4 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft interesse in de 21-jarige Cesar Montes. Dit weet het Zuid-Amerikaanse Noticias de Futbol te melden.

Montes is een 21-jarige Mexicaanse centrale verdediger die momenteel in eigen land uitkomt voor CF Monterrey. Naast Ajax zou ook Chivas Guadalajara interesse hebben in de vijfvoudig international.