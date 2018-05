6 SHARES Delen Tweet

Ajax wil indruk maken deze zomer met enkele grote transfers. Volgens diverse Engelse en Italiaanse media hebben de Amsterdammers Daley Blind op het oog als versterking.

De multifunctionele international van het Nederlands elftal staat in de belangstelling van een aantal Serie A-clubs, maar volgens het medium Calciomercato is zijn komst geen prioriteit voor Internazionale, AS Roma en Juventus. Journalist Matteo Pedrosi weet dat Ajax eigenlijk de enige concrete optie is die Blind op dit moment heeft. De Amsterdammers kunnen en willen voldoen aan de transfersom die Manchester United in gedachten heeft: ongeveer 10 miljoen euro.

Eerder dit jaar liet Blind weten over een mogelijke terugkeer: “Of ik terug wil keren bij Ajax? Ja, misschien wel ja. Ik heb altijd gezegd dat ik daar wel oren naar heb. Maar ik heb ook geleerd dat je in het voetbal geen beloftes kunt doen die je niet waar kunt maken. Maar ik zou er wel serieus over nadenken, dat wel.”