De Mexicaanse middenvelder Erick Gutiérrez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst. Momenteel ligt hij onder contract bij Pachuca FC in zijn vaderland maar hij wordt al een tijdje in verband gebracht met de Eredivisie-topclubs Ajax en PSV en Tigres UANL, maar zou achter de schermen zijn voorkeur hebben uitgesproken.

De Mexicaanse media berichten vandaag dat de international het allerliefste naar het Philips Stadion van PSV wil vertrekken. Guti heeft dit seizoen meermaals voor de televisie gezeten om zijn vriend Hirving Lozano in actie te zien in de lichtstad van Nederland en is ook al eens op de foto gegaan in een shirt van het team van oefenmeester Phillip Cocu. Bovendien weet hij uit eerste hand dat Eindhoven een fijne plek is voor Mexicanen, dat is hem reeds verteld door Andrés Guardado en Héctor Moreno.

Er gaan al langer geruchten over een transfer van Gutiérrez naar PSV, maar zijn werkgever Pachuca wil een behoorlijk bedrag verdienen met de verkoop van zijn middenvelder. Naar verluidt heeft het bovengenoemde Tigres 13,5 miljoen euro over voor de Mexicaan, maar prefereert hij zelf dus een verhuizing naar Nederland.