NAC heeft interesse in een speler van PSV. Ze willen een poging gaan wagen voor Bram van Vlerken.

Het Eindhovens Dagblad schrijft: “De verdediger kan na dit seizoen kiezen uit aanbiedingen van meerdere clubs. NAC is een van de geïnteresseerde partijen. Technisch manager Hans Smulders pikte in het verleden vaker spelers van PSV of Jong PSV op, die later van meerwaarde voor de Bredanaars bleken.”

Van Vlerken speelde de voorbije jaren voor Jong PSV, waar hij dit seizoen regelmatig de aanvoerdersband mocht dragen. Hij fungeerde daarbij als ‘stabiele back’. Ook spits Joey Konings staat op het lijstje van de Bredase club.