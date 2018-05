3 SHARES Delen Tweet

Dat Hakim Ziyech bij Ajax vertrekt is zo goed als zeker maar naar welke club is nog onbekend. Ook van Ajax zelf mag hij in principe de club verlaten.

De spelmaker liet bij zijn Ajax-entree al weten dat hij na twee jaar graag een stap wilde maken. Vanwege zijn moeizame relatie met een deel van de achterban is uitstel geen reële optie meer. Zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli is dan ook al volop bezig om de middenvelder elders onder te brengen.

Volgens het Italiaanse medium Calciomercato bracht Nakhli zondag een bezoek aan het Stadio Olimpico in Rome. Juventus werd daar kampioen in de Serie A, maar de zaakwaarnemer was er vanwege de thuisclub. AS Roma is immers geïnteresseerd in de Ajax-middenvelder.