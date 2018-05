7 SHARES Delen Tweet

Het is Arsenal menens om volgend seizoen hoge ogen te gaan gooien in de Premier League. Daarom hebben ze twee aanvallers van Ajax in het vizier die de selectie een impuls moeten geven.

De Premier League-grootmacht werd in het verleden vooral aan Malcolm van het Franse Girondains de Bordeaux gelinkt, maar vermoedelijk heeft deze Braziliaan een voorkeur voor Liverpool. Arsenal zou nu mikken op een samenwerking met David Neres van Ajax. Onlangs meldde Borussia Dortmund zich nog in de Johan Cruijff ArenA met een aanbieding van 30 miljoen euro, maar daarop liet directeur spelerszaken Marc Overmars weten 50 miljoen euro te verlangen.

Ook Kasper Dolberg staat echter nog op het verlanglijstje van de Gunners. De Deen speelde vooral heel erg goed onder oefenmeester Peter Bosz en viel dit voetbaljaar vooral heel erg tegen, maar klaarblijkelijk is de scouting in het Emirates Stadium nog altijd overtuigd van zijn kwaliteiten. AS Monaco bood in de maand augustus van 2017 nog 55 miljoen euro voor zijn diensten, maar dit bod werd eveneens afgewezen door Ajax. In de wandelgangen wordt er een bedrag van 80 miljoen euro genoemd voor Dolberg én Neres.