Slecht nieuws voor een smaakmaker van PSV. Gaston Pereiro is namelijk niet opgenomen in de WK-selectie van Uruguay voor het WK in Rusland.

Dat heeft de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land via de officiële kanalen bekendgemaakt. Pereiro was de laatste maanden prima in vorm, maar heeft zich dus niet voldoende weten te bewijzen.