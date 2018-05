6 SHARES Delen Tweet

Borussia Dortmund wil een poging gaan wagen om Hakim Ziyech los te weken van Ajax. Dit weet het medium Tuttomercatoweb te melden.

Volgens het bovengenoemde Italiaanse medium heeft de clubleiding in het Signal Iduna Park reeds contact opgenomen met directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax en het management van Ziyech. De spelmaker wil vertrekken uit Amsterdam, wat het een en ander bespoedigt. Betaalt de nummer drie van de Bundesliga een bedrag van 35 miljoen euro, dan mag het de middenvelder vermoedelijk wel hebben.

Ziyech liet eerder weten over Borussia: “De Bundesliga? Ik weet het niet, het hangt van de club af. Dortmund zou een mooie club zijn. Van Enschede was het ongeveer een uur reizen, dus het zou niet slecht zijn. Dan kun je ook thuis eten.” Onlangs zou de oude werkgever van oefenmeester Peter Bosz al bij Ajax aangeklopt hebben voor David Neres, al gaan er ook geluiden dat dat Bayer Leverkusen is geweest.