De verwachting is dat Ajax de komende uren een akkoord gaat bereiken over de transfer van Lisandro Magallan. Dit weet het Argentijnse Ole te melden.

Ajax heeft momenteel een bod van negen miljoen dollar (iets meer dan 7,5 miljoen euro) op tafel gelegd. Dat vindt Boca Juniors nog te weinig, maar de verwachting is wel dat Ajax er spoedig met de Argentijnse club uit gaat komen. Ole schrijft dat Ajax en Boca Juniors waarschijnlijk akkoord gaan met tien miljoen dollar (8,5 miljoen euro).

Ajax en Boca Juniors onderhandelen al een tijdje over Magállan. De Argentijnse club wilde de verdediger niet voor een lage prijs laten vertrekken omdat hij een van de sterkhouders is en wilde ‘dubbele cijfers’ voor hem zien. Er is meer belangstelling voor Magállan, maar Ajax heeft de beste papieren om de verdediger naar Amsterdam te halen. Onder meer Sevilla wordt aan de stopper gelinkt.

Zeker lijkt wel dat Magállan zijn laatste wedstrijd voor Boca Juniors heeft gespeeld. De Telegraaf meldde eerder deze week dat Magállan al een persoonlijk akkoord heeft met Ajax over een contract voor vijf jaar. De ochtendkrant meldt dat Ajax de deal niet vrijdag, maar na Pinksteren hoopt af te ronden.