Simon Gustafson weet waar hij volgend seizoen voetbalt. Hij verkast voor één miljoen euro naar FC Utrecht. Dit weet de Telegraaf te melden.

De krant onthult op vrijdag: “Gustafson komt over van Feyenoord, dat ongeveer één miljoen euro ontvangt. De middenvelder, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Roda JC Kerkrade en daar een goede indruk achterliet, wilde zelf graag naar FC Utrecht. Gustafson vindt het een mooie club en is ervan overtuigd dat de manier van voetballen daar goed bij hem past. Bij Feyenoord zou speeltijd – door de aanwezigheid van Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Jens Toornstra – absoluut geen zekerheid zijn voor de Zweed, die vaak op ‘tien’ speelt. Op die positie zou ook Robin van Persie kunnen spelen in Rotterdam.”

Het medium gaat verder: “Met FC Utrecht kan Gustafson komend seizoen mogelijk uitkomen in Europa. De domstedelingen moeten dit weekend in de finale van de play-offs voor eigen publiek een 3-2 achterstand goedmaken tegen Vitesse. FC Utrecht had door de verkoop van Zakaria Labyad aan Ajax financiële ruimte om Gustafson te strikken. Eerder verzekerde de club zich ook al van de komst van AZ-middenvelder Joris van Overeem en Werder Bremen-verdediger Leon Guwara.”