28 SHARES Delen Tweet

Tottenham Hotspur wil haar selectie graag gaan versterken met Matthijs de Ligt. Ze zijn niet de enige. Ook Manchester City en o.a FC Barcelona zitten achter zijn handtekening aan.

Gisteren konden we lezen dat de Spurs van oefenmeester Mauricio Pochettino het bij Ajax geprobeerd hadden met een bod van 55 miljoen euro. De Citizens van coach Josep Guardiola zouden daar weer overheen gegaan zijn met een bod van 60 miljoen euro, maar de Engelse media schrijven vandaag dat de Londenaren dit gaan evenaren. Het zou zo kunnen zijn dat City vervolgens besluit om er nog wat miljoentjes bij te doen, maar het is in ieder geval wel zeker dat De Ligt de duurste Ajacied aller tijden wordt.

De jonge international van het Nederlands elftal heeft nu een belangrijke keuze te maken. Gaat hij naar Tottenham, dan speelt hij volgend seizoen vermoedelijk sowieso in de basis naast zijn voormalige kompaan Davinson Sánchez. Kiest hij City, dan doet hij mee om alle prijzen, maar krijgt hij concurrentie van spelers als Aymeric Laporte, John Stones, Nicolás Otamendi en Vincent Kompany…