Ajax is druk bezig met de komst van Nicolás Benedetti. Dit weet het Colombiaanse El Pais te melden. Bronnen rondom de 21-jarige Colombiaan hebben dit aangegeven. Benedetti is een middenvelder die in eigen land speelt voor Deportivo Cali, de club waar Ajax eerder al Mateo Cassierra en Luis Manuel Orejuela wist te halen.

Voor Benedetti zou ook interesse zijn vanuit de Amerikaanse MLS. De middenvelder wil echter de overstap naar Europa maken.