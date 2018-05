4 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona wil deze zomer Justin Kluivert overnemen van Ajax en dan direct doorverhuren aan Sevilla. Dit weet het het Spaanse El Gol Digital te melden.

De kampioen van Spanje wil profiteren van het feit dat Kluivert zijn contract bij Ajax niet wil verlengen. De aanvaller zou echter nog niet in aanmerking komen voor een plek in de selectie van Barcelona. De Catalanen hebben daarom contact opgenomen met Sevilla om hem voor twee jaar op huurbasis over te nemen.

Kluivert krijgt zo de kans om te kunnen wennen aan de Spaanse competitie, zodat hij na twee jaar wel klaar is voor een plek bij Barça.