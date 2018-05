0 SHARES Delen Tweet

Dirk Kuyt heeft in zijn nieuwe boek een passage staan over de terugkeer van Jean-Paul Boetius bij Feyenoord. Hij kwam terug van FC Basel en volgens de voormalige vedette is dit een stap terug geweest voor de Rotterdammers.

Kuyt keerde in 2015 terug bij Feyenoord en sprak toen met Boëtius over diens toekomst. De buitenspeler miste het vertrouwen en besloot naar FC Basel te vertrekken. Vorig jaar haalde technisch directeur Martin van Geel Boëtius echter terug, iets waar Kuyt niets van begrijpt: “Nu is Boëtius terug. Dan heb ik toch zoiets van: we hebben met z’n allen een ontwikkeling doorgemaakt en nu komt zo’n jongen terug. Dat zie ik eigenlijk als een stap achteruit. Bewezen is dat Boëtius de verkeerde keuze heeft gemaakt – en natuurlijk verdienen mensen een tweede kans – maar Feyenoord moet na het landskampioenschap vooruit en niet achteruit. En Boëtius, met alle respect, is een stap terug.”

Kuyt baarde kort geleden nog opzien door zijn uitspraken over Giovanni van Bronckhorst. Zijn boek kwam op 14 mei uit, precies een jaar na de landstitel met Feyenoord.