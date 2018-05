4 SHARES Delen Tweet

Renato Tapia lijkt deze zomer niet naar het Spaanse Valencia te vertrekken. Hij werd de laatste tijd gelinkt aan de club uit de sinassappelstad maar volgens de trainer Marcelino is daar niets van waar.

“Er zijn twee dingen die ik benoemen. Allereerst ga ik nooit zeggen dat we in onderhandeling zijn met een speler of zaakwaarnemer, en ten tweede zijn we niet geïnteresseerd. We zijn sowieso niet van plan om welke Peruviaan dan ook aan te trekken”, reageert de Valencia-coach in gesprek met El Bocón.

Marcelino zegt de Feyenoorder niet eens te kennen. “Ik moet eerlijk en respectvol blijven, maar ik ken deze speler niet. Het is daarom ook onmogelijk dat we hem naar Valencia halen”, aldus de coach van de Spaanse club.