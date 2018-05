3 SHARES Delen Tweet

Al een tijdje zit Ajax achter de handtekening aan van Mathias Jensen. Hij staat nu nog onder contract bij FC Nordsjaelland en ook Celta de Vigo zit achter hem aan. Daarnaast gaat zijn Deense werkgever gaat Europa in.

“Daar wil ik mijn kunsten ook graag vertonen, dus we moeten maar afwachten wat er gaat gebeuren. Ik sluit niets uit”, zo laat Jensen weten aan Tipsbladet. “De transfermarkt is nog langdurig open en we gaan een nieuw seizoen in, maar op dit moment is het niet zo dat ik morgen al ergens kan tekenen. Echt niet.”

Met name Ajax is genoemd als nieuwe club. “Dat is een interessante optie, maar ik heb het ook goed naar mijn zin bij FC Nordsjaelland. Ik speel hier pas sinds anderhalf jaar , dus ik kan me ook nog goed herinneren hoe het was om op de bank en op de tribune te zitten. Ze moeten me dus écht kunnen gebruiken.”