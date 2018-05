3 SHARES Delen Tweet

Er staat deze zomer nog wat te gebeuren bij PSV. Technisch directeur Marcel Brands vertrok al naar Everton en de verwachting is dat het daar niet bij zal blijven. Dit weet Voetbal International te melden.

PSV houdt in elk geval rekening met een vertrek van Jeroen Zoet, Santiago Arias, Luuk de Jong en Nicolas Isimat-Mirin. De gehuurde Marco van Ginkel is terug naar Chelsea en er is gedurende afgelopen seizoen al belangstelling geweest voor Hirving Lozano, Steven Bergwijn, Joshua Brenet en Gastón Pereiro.”

Het weekblad wijst erop dat ‘niet iedereen’ uit dit rijtje zal vertrekken. “Maar dat het elftal dat kampioen werd er na de zomer anders uitziet, staat wel vast. PSV heeft Lars Unnerstall aangetrokken, maar de Duitse goalie direct weer verhuurd aan VVV-Venlo. De clubleiding zal bij het vertrek van Zoet nog een doelman moeten aantrekken aangezien Eloy Room nog niet wordt gezien als eerste keeper.”

Nick Viergever is al aangetrokken en ook Denzel Dumfries (sc Heerenveen) is nadrukkelijk in beeld. Het opnieuw huren van Marco van Ginkel geldt als prioriteit. Maar weet VI: “Chelsea wil de voetballer liever verkopen en de vraagprijs van naar verluidt elf miljoen euro lijkt te veel voor PSV.”