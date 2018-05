6 SHARES Delen Tweet

Zowel de gehele Europese top aast op Justin Kluivert nu hij te kennen heeft gegeven te willen vertrekken bij Ajax. Nu is daar ook Inter Milan bijgekomen.

De linksvoor wordt vooral in verband gebracht met het AS Roma van onder meer Kevin Strootman en Rick Karsdorp, maar klaarblijkelijk zijn ook de scouts van de Nerazzurri onder de indruk van zijn kwaliteiten. De krant La Gazzetta dello Sport meldt echter dat de komst van de aanvaller past een optie wordt als Antonio Candevra of Ivan Perisic vertrekt. De laatstgenoemde buitenspeler werd een jaartje geleden meermaals gelinkt aan een toptransfer naar Manchester United.

Het heeft vooralsnog echter vooral de prioriteit om een rechtsvoor naar het Giuseppe Meazza te halen. Wat dat betreft zijn Simone Verdi van Bologna en Matteo Politano van Sassuolo in beeld: zij moeten respectievelijk 25 miljoen euro en 30 miljoen euro kosten.