6 SHARES Delen Tweet

FC Groningen is dichtbij een overeenkomst met Ajax over de huur van spits Mateo Cassiera. Dit weet de Telegraaf te melden.

De krant onthult: “FC Groningen lijkt zes tot zeven andere ploegen in de Eredivisie af te troeven in de strijd om Mateo Cassierra (21). De noorderlingen bereikten overeenstemming met Ajax over een huurdeal en gaan op korte termijn om tafel met het management van de Colombiaanse spits. Zodra de laatste details, zoals de commissie en huisvesting, zijn geregeld, staat niets de tijdelijke overgang van de spits in de weg. Cassierra heeft – na het gesprek bij Ron Jans thuis – een voorkeur voor de Groningers, waar Danny Buijs komend seizoen aan het roer staat.”

Men gaat verder: “Veel clubs wilden de aanvaller huren met een optie tot koop, maar Ajax zag dat niet zitten. De Amsterdammers hebben er nog altijd vertrouwen in dat Cassierra bij Ajax slaagt en willen hem slechts één seizoen verhuren. Daarna zou de spits die dit seizoen goed was voor 18 treffers in Jong Ajax klaar moeten zijn voor het grote werk. Ajax betaalde in de zomer van 2016 ruim 5 miljoen euro voor hem.”