Wanneer AS Roma Kevin Strootman deze zomer verkoopt dan wil het de miljoenen gaan gebruiken voor het aantrekken van twee spelers van Ajax. Strootman mag zich in de nadrukkelijke belangstelling heugen van Internazionale.

De Nerazzurri spelen in het aankomende seizoen weer Champions League-voetbal en dat zorgt natuurlijk voor een financiële injectie. De club van oefenmeester Luciano Spalletti gaat vermoedelijk weer met enorme zakken met geld smijten en naar verluidt heeft de grootmacht uit Milaan 45 miljoen euro over voor de bovengenoemde Strootman. Biedt Inter dat bedrag daadwerkelijk, dan heeft AS Roma geen poot om op te staan. Het betreft immers de clausule in het contract van de oud-speler van PSV en FC Utrecht.

De transfer van Strootman naar het Giuseppe Meazza zou het een en ander in werking kunnen zetten. Volgens de laatste berichten uit Italië heeft technisch directeur Monchi van de Romeinen immers interesse in Justin Kluivert en Hakim Ziyech van Ajax. De twee spelers uit Amsterdam vertegenwoordigen een enorme uitgave en daar zou Roma de Strootman-miljoenen goed voor kunnen gebruiken.