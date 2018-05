4 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat Justin Kluivert zijn prille carriere gaat voortzetten bij AS Roma. Hij zou persoonlijk akkoord zijn over een contract voor vijf seizoenen. Dit weet het medium Corriere dello Sport te melden.

Na gesprekken met zaakwaarnemer Mino Raiola ligt er voor de vleugelaanvaller van Ajax een contract voor vijf jaar klaar met een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro.

AS Roma moet de onderhandelingen over een transfer met Ajax echter nog beginnen. De verwachting is dat Ajax minstens 20 miljoen wil hebben voor Kluivert.