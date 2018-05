0 SHARES Delen Tweet

Kasper Dolberg mag zich in de belangstelling heugen van het Spaanse Sevilla. Dit weet het medium Estadio Deportivo te melden.

De Spanjaarden zijn op zoek naar een nieuwe spits en daarvoor zijn twee spelers in beeld, waarvan Dolberg een van de kandidaten is. De andere speler die daarvoor in beeld zou zijn is Vincent Janssen van Tottenham Hotspur, die het afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor het Turkse Fenerbahçe.