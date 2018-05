6 SHARES Delen Tweet

Ajax is druk bezig op de transfermarkt. Op korte termijn willen ze Nicolas Benedetti vastleggen en nu schijnen ze ook te hebben geboden op de Mexicaanse aanvallende middenvelder Rodolfo Pizarro.

De omroep ESPN schrijft dat Chivas Guadalajara twee concrete biedingen binnen heeft gehad voor zijn aanvallende middenvelder. Een daarvan is naar verluidt afkomstig vanuit de Mexicaanse Liga MX, maar de andere komt uit Europa. Het medium verwijst daarbij zelf naar de Eredivisie en Ajax, dat Pizarro al een hele lange tijd in de gaten zou houden. Het gaat overigens om een bod van liefst 15 miljoen euro, dat de nummer tien de op één na duurste speler aller tijden van de Amsterdammers zou maken… na Miralem Sulejmani (16 miljoen euro).

Een hoop giswerk en we zullen moeten afwachten of de speler in kwestie echt naar de Johan Cruijff ArenA verhuist. Je kunt echter stellen dat hij een stuk verder is dan het andere transfertarget van directeur spelerszaken Marc Overmars, de hierboven genoemde Benedetti. Pizarro is reeds 24 jaar oud en een vaste waarde in de top van de Mexcicaanse competitie, die een stuk hoger aangeschreven staat dan de Colombiaanse league.