Er is momenteel een verkiezingstrijd bezig bij het Turkse Fenerbahce. En één kandidaat beloofd het komen van een speler van Ajax. De huidige preses Aykut Kocaman is favoriet. Dit weet het medium Gunes te melden.

De bovengenoemde bron schrijft dat de topclub uit Istanbul mikt op een samenwerking met vleugelspits Amin Younes. De situatie van de Duitser is ietwat onduidelijk te noemen en daar hoopt Fenerbahçe van te kunnen profiteren. De verwachting is echter wel dat de Turken eruit zullen moeten komen met het Italiaanse Napoli. In de afgelopen wintertransferperiode zette Younes zijn handtekening immers onder een vijfjarig contract in het San Paolo-stadion.

Diverse partijen hebben zich al gemeld bij de zaakwaarnemer van Younes, maar het lijkt er sterk op dat het een lastig verhaal wordt voor de buitenspeler. VfL Wolfsburg dacht hem bijvoorbeeld binnen te hebben, maar haakte even later toch af door de Italiaanse beslommeringen van de Duitser. Op 30 juni aanstaande loopt het contract van de aanvaller bij Ajax af en dient hij naar Napels te vertrekken.