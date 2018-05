6 SHARES Delen Tweet

AS Roma wil een dubbelslag gaan slaan bij Ajax. Ze hebben maar liefst 50 miljoen euro over voor het aantrekken van zowel Justin Kluivert als Hakim Ziyech. Dit weet de fansite Il Romanista te melden.

Naar verluidt is Kluivert er op persoonlijk gebied wel uit met Roma, waar ook de zaakwaarnemer van Ziyech al gesignaleerd is in de Italiaanse hoofdstad. De Marokkaan heeft echter al een paar keer gezegd dat hij pas een beslissing wil nemen na het WK dat hij gaat spelen met de nationale ploeg van Marokko. De transfer van zijn jonge ploeggenoot kan sneller beklonken worden.