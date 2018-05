3 SHARES Delen Tweet

Eerder al werden Santiago Arias en Hirving Lozano gelinkt aan Everton en nu staat ook PSV-trainer Phillip Cocu in de belangstelling van The Toffees. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

‘Cocu begint normaal gesproken aan zijn zesde jaar in Eindhoven, maar áls er belangstelling komt, bijvoorbeeld vanuit Spanje, zal hij er wel over nadenken. Brands denkt nu al concreet na over interesse van Everton’, schrijft de krant.

Brands zei bij zijn afscheid in Eindhoven al dat ‘Cocu aanstellen zijn beste beslissing in acht jaar PSV’ was. En Cocu zelf over zijn toekomst: “Er komt een moment dat een andere club langskomt. Ik denk pas na over dingen als ze op mijn pad komen. Is dit het juiste moment, is het de juiste club?”