Een veertienjarige jeugdvoetballer van Feyenoord genaamd Lateef Omidiji jr. gaat spelen voor Nigeria. Hiermee wijst hij Nederland en Amerika af waar hij ook voor had kunnen uitkomen.

Omidiji is geboren in Las Vegas en trainde mee met de Amerikaanse ploeg voor spelers onder 14 jaar, maar wees maar liefst veertien uitnodigingen af. Volgens Allnigeriasoccer.com heeft hij besloten om voor Nigeria te kiezen. Hij is ingegaan op een trainingskamp met Nigeria onder 15 jaar.

De Afrikaanse jeugdploeg speelt in juli de African Youth Games, waar de jonge Feyenoorder mogelijk ook aan mag deelnemen. Feyenoord moet nog wel permissie geven om hem nu al af te staan voor dit trainingskamp. Het medium spreekt van een ‘enorme coup’.