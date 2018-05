5 SHARES Delen Tweet

Het leek erop dat Justin Kluivert Ajax zou gaan verruilen voor AS Roma maar zo zeker lijkt dit nog niet. De Romeinen zouden namelijk een alternatief op het oog hebben.

Kluivert (19) wil zijn contract niet verlengen en lijkt deze zomer verkocht te moeten worden om nog transferwaarde op te leveren. AS Roma werd genoemd als kandidaat nummer één, maar volgens Tuttosport is er een nieuwe wending gaande. De Romeinen hebben namelijk ook Domenico Berardi (Sassuolo) op de korrel.

Deze ontwikkeling hoeft niet per se ten koste te gaan van Kluivert, maar het valt ook niet uit te sluiten dat dit wel het geval is. De Ajacied is daardoor mogelijk gedwongen om naar andere opties te kijken. Ook clubs als Everton, Manchester United, Tottenham Hotspur, FC Barcelona en Sevilla zijn genoemd.