6 SHARES Delen Tweet

De fans van Tottenham Hotspur ziet het in ieder geval zitten. Dat Kasper Dolberg naar Londen vertrekt en dat Vincent Janssen daarentegen de omgekeerde weg bewandeld. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat directeur spelerszaken Marc Overmars hiervoor openstaat. De jonge aanvaller uit Denemarken heeft een dramatisch seizoen achter de rug, maar vertegenwoordigt nog altijd veel groeipotentie. Er werd al eens 55 miljoen euro geboden voor Dolberg, waar Janssen volgens de laatste berichten 10 miljoen euro moet kosten. Een spelersruil met gesloten beurzen zou bijzonder onaantrekkelijk zijn voor Ajax.

Desalniettemin wordt Janssen wel heel erg vaak in verband gebracht met een terugkeer in de Eredivisie. Volgens het Turkse medium Fanatik is AZ in ieder geval in de markt voor zijn voormalige topscorer. Voor de Alkmaarders wordt het echter lastig om te voldoen aan de vraagprijs van Tottenham.

Janssen And Dolberg swap would be a superb deal for all — Little Bit of Yid (@ParkLane87) 26 mei 2018