De laatste twee seizoenen speelt Martin Odegaard op huurbasis voor SC Heerenveen. Hij staat onder contract bij Real Madrid en die willen nu dat hij een stap omhoog gaat maken. Een vervolg van zijn carriere bij Ajax, PSV of Feyenoord zien ze wel zitten.

Naar verluidt is de multifunctionele speler al aangeboden in de Johan Cruijff ArenA, het Philips Stadion en De Kuip, al wordt dit verder niet gespecificeerd. Bij Real heeft men nog altijd vertrouwen in Ödegaard en daarom mag hij sowieso niet definitief verkocht worden.

Overigens zou de kersverse Champions League-winnaar een voorkeur hebben voor een deal met een ploeg uit de Primera División, zodat de Noorse international alvast aan het niveau kan wennen. Klaarblijkelijk is er echter niet zo heel veel animo voor hem. Daarom is de Eredivisie dus weer in beeld gekomen.