Justin Kluivert lijkt opweg naar de uitgang bij Ajax en ook Hakim Ziyech kijkt uit naar een andere werkgever. Beide spelers hebben dezelfde zaakwaarnemer, namelijk Mino Raiola.

Het medium Calciomercato schrijft op dinsdag dat de Haarlemmer ingeschakeld is door AS Roma als een soort tussenpersoon. Onlangs bood de zaakwaarnemer Kluivert aan in het Stadio Olimpico en de Romeinen willen de jongeling wel overnemen, maar zijn nog vele malen meer geïnteresseerd in een dubbeldeal. Hakim Ziyech moet dé aankoop van de nummer drie van de Serie A worden en daarom heeft Raiola naar verluidt een opdracht meegekregen.

Hij moet ervoor zorgen dat Kluivert en Ziyech voor een totaalbedrag van 40 miljoen euro naar de Italiaanse hoofdstad verhuizen. Lukt dat, dan heeft hij uitzicht op een behoorlijke premie… Het is onwaarschijnlijk dat Ajax hierop ingaat, omdat de Amsterdammers minstens 30 miljoen euro willen ontvangen voor de Marokkaan en 20 miljoen euro voor de Nederlander. Roma kijkt intussen ook naar de mogelijkheid om Domenico Berardi weg te plukken bij Sassuolo.