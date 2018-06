0 SHARES Delen Tweet

Nicolás Tagliafico speelt nog maar enkele maanden voor Ajax maar een vertrek lonkt alweer. Diverse Italiaanse media melden namelijk dat AS Roma de international van Argentinië maar al te graag wil overnemen van de Amsterdammers.

Technisch directeur Monchi van de Romeinen heeft het wel voorzien op de Eredivisie-topclub. Justin Kluivert is naar verluidt akkoord gegaan met een contractvoorstel uit de hoofdstad van Italië, waar de werkgever van Kevin Strootman en Rick Karsdorp ook nog eens bezig is met Hakim Ziyech. Daarnaast zou Tagliafico dus naar het Stadio Olimpico kunnen vertrekken.

Volgens de Italiaanse pers heeft de clubleiding van Roma in ieder geval een balletje opgegooid bij Ajax. Tagliafico trok in de afgelopen wintertransferperiode van Independiente naar de Johan Cruifjf ArenA, maar is door bondscoach Jorge Sampaoli opgenomen in de selectie van Argentinië voor het aanstaande wereldkampioenschap en dat brengt interesse met zich mee. Het is dan ook zeker niet uitgesloten dat de linksback in de zomer al weer vertrekt uit onze hoofdstad.