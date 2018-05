0 SHARES Delen Tweet

De kans bestaat dat Frenkie de Jong op korte termijn gaat vertrekken bij Ajax. Volgens het medium El Mundo Deportivo wil FC Barcelona hem overnemen van de Amsterdammers.

De Spaanse krant bericht op donderdagmorgen dat de scouting van de landskampioen van LaLiga ontzettend onder de indruk is geraakt van de kwaliteiten en de groeipotentie van de multifunctionele voetballer. Daarom hoopt technisch directeur Robert Fernandez binnenkort al spijkers met koppen te slaan. Directeur spelerszaken Marc Overmars wenst De Jong niet te verkopen in de aanstaande transferwindow, maar daar hebben ze bij Barcelona geen boodschap aan.

De bron meldt namelijk dat de middenvelder zelf maar al te graag naar Camp Nou wil transfereren. Zet Ajax het transferlicht dan toch op rood, dan is het de bedoeling dat De Jong een voorcontract ondertekent in Catalonië. Naar verluidt hebben er al diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de voetballer in kwestie, zijn huidige werkgever en de geïnteresseerde club. Barça hoopt andere belangstellenden (zoals bijvoorbeeld het Engelse Manchester City) te snel af te zijn.