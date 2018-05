0 SHARES Delen Tweet

Justin Kluivert heeft een persoonlijk akkoord weten te bereiken met AS Roma. Dit weten de Italiaanse media Sky Sport Italia en Calciomercato te melden.

Het is al langer duidelijk dat de Romeinen een oogje hebben op een samenwerking met Kluivert, maar nu concretiseert die interesse zich dus ook. Het is onduidelijk tegen welke voorwaarden de jonge Ajacied precies ‘ja’ gezegd heeft, maar naar verluidt gaat het om een vijfjarig contract à ongeveer 1,5 miljoen euro per seizoen. Nu is het zaak voor technisch directeur Monchi om ook een akkoord te bereiken met zijn tegenhanger in Amsterdam, Marc Overmars.

Er dient nog wel een stevig robbertje onderhandeld te worden, als we zaakwaarnemer Mino Raiola mogen geloven tenminste. De clubleiding in de Johan Cruijff ArenA speelt het spelletje behoorlijk hard, maar zou overtuigd kunnen worden met een aanbieding ter waarde van 20 miljoen euro. Roma hoopt het volgens de bovengenoemde media af te doen met 15 miljoen.