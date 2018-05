0 SHARES Delen Tweet

In de zoektocht naar een vervanger voor Jeroen Zoet is PSV uitgekomen bij de Kroatische doelman Karlo Letica. Dit weet het medium Slobodna Dalmacija te melden.

Naast PSV zouden ook Club Brugge en Real Madrid interesse hebben in de jeugdinternational van Kroatië. Bij de kampioen van België is hij in beeld als eerste doelman, terwijl Champions League-winnaar Real Madrid hem juist als investering voor de toekomst ziet.

Letica komt momenteel in eigen land uit voor Hajduk Split, de club waar hij ook zijn jeugdopleiding doorliep. Na twee huurperiodes kreeg hij halverwege dit seizoen zijn kans onder de lat bij de nummer drie van Kroatië. In negentien wedstrijden wist hij liefst tien keer zijn doel schoon te houden. De doelman zat ook in de voorselectie van Kroatië voor het WK van komende zomer, maar viel uiteindelijk af voor de definitieve selectie.